Шкіль має намір скаржитися на Кірєєва до ГПУ

Народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій ШКІЛЬ має намір звернутися до Генеральної прокуратури у зв`язку із сьогоднішнім інцидентом у Печерському районному суді Києві на засіданні у справі екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.

На питання, чи має намір він звертатися до відповідних органів, А.ШКІЛЬ сказав: "Звичайно ж, буду. Ми все оформимо належним чином".

Він уточнив, що має намір звернутися до Генпрокуратури, оскільки було порушення законодавства з боку і суду, і співробітників правоохоронних органів.

"По-перше, завжди мають бути спочатку застосовані інші форми впливу", - наголосив депутат. Як відзначив А.ШКІЛЬ, суд спочатку мав попросити його самостійно залишити зал засідань, попередити або оштрафувати, але цього не було зроблено. "Я не міг з`ясувати, в чому полягало моє правопорушення. Суддя не міг мені це пояснити. Правоохоронуі мене затримали і незаконно утримували в суді впродовж 10 хвилин, що зафіксовано на відео у мого колеги", - заявив А.ШКІЛЬ.