Янукович у Душанбе згадав про Тимошенко

Діалог між Україною та Росією з питання перегляду газових контрактів буде продовжено, незважаючи на умови російської сторони про можливість поступки ціни на російський газ у разі об`єднання НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром", заявляє Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у Душанбе.

"Ми постійно в діалозі, й сьогодні (в Душанбе під час саміту глав держав-учасниць СНД - УНІАН) він (діалог - УНІАН) ще буде продовжений", - сказав Президент України.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання перегляду цін на газ не нове й діалог із цього питання продовжується вже півтора роки.

При цьому він підкреслив, що такого роду переговори мають бути постійними між такими партнерами, як Україна та Росія, товарооборот між якими досяг 50 млрд. дол.

"Тому ми зобов`язані це питання вирішувати спільно. Іншого шляху немає. Але в який спосіб - час покаже", - додав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи має намір Україна звертатися до Стокгольмського суду у випадку, якщо Росія не буде згодна на перегляд газових контрактів, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що розглядає суд, як останню інстанцію.

"Сподіваюся, у нас вистачить мудрості знайти рішення спільне, без суду. І я розглядаю суд, як вже останню інстанцію, коли будуть вичерпані під час переговорів усі наші можливості", - сказав він.

Водночас, коментуючи заяви про можливість звернення України до Стокгольмського суду, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що припущення, висловлені з цього питання політиками, представниками виконавчої влади або представниками юридичних інституцій, "завжди будуть".

"Але ці питання вирішуватимуться, я переконаний у цьому, на найвищому рівні", - підкреслив він.

Президент нагадав, що після підписання газових контрактів Україна вимушена витрачати великі кошти й несе зайві втрати.

Крім того, він зазначив, що угоди між господарюючими суб`єктами - "Нафтогазом" і "Газпромом" були підписані без урахування українсько-російських міжнародних угод, "а точніше, порушуючи ці угоди".

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що "Нафтогаз" не мав повноважень підписувати в 2009 році контракти без директив.

"Те, що ТИМОШЕНКО від себе особисто це зробила, й порушила вона чи не порушила закон - це вирішить суд. На це запитання, я сподіваюся, ми отримаємо відповідь дуже скоро", - сказав Президент.