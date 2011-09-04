Мельниченко просить Тимошенко не ображати суддю
14:48, 04 вересня 2011Політика
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Не бачила, мовляв, які судді бувають
Екс-прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко судить дуже інтелігентний суддя, повідомляє персональний сайт екс-майора держохорони Миколи Мельниченка.
За його словами, Тимошенко пощастило, що у неї «такий інтелігентний і гуманний суддя, як Кірєєв». «Якби у вас була суддя Грибанова, то ви б зрозуміли, який суд буває», - сказав він, як би звертаючись до Тимошенко.
На думку Мельниченка, Печерський суд - просто рай, порівняно з Васильківським райсудом Київської області, який зобов`язав екс-майора вибачитися перед головою Верховної Ради Володимиром Литвиним за поширення недостовірної інформації про причетність спікера до справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
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