Мельниченко просить Тимошенко не ображати суддю

Екс-прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко судить дуже інтелігентний суддя, повідомляє персональний сайт екс-майора держохорони Миколи Мельниченка.

За його словами, Тимошенко пощастило, що у неї «такий інтелігентний і гуманний суддя, як Кірєєв». «Якби у вас була суддя Грибанова, то ви б зрозуміли, який суд буває», - сказав він, як би звертаючись до Тимошенко.

На думку Мельниченка, Печерський суд - просто рай, порівняно з Васильківським райсудом Київської області, який зобов`язав екс-майора вибачитися перед головою Верховної Ради Володимиром Литвиним за поширення недостовірної інформації про причетність спікера до справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.