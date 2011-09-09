Оробець нарешті знайшла те, що шукала

Народний депутат України Леся ОРОБЕЦЬ вступила до політичної партії «Фронт Змін».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Фронт Змін".

Коментуючи своє рішення, Л.ОРОБЕЦЬ наголосила на потребі мобілізації зусиль політиків демократичного спрямування. «У часи, коли загострюється боротьба за відновлення демократичного курсу України і збереження її державницьких завоювань, необхідно гуртувати зусилля. Стояти осторонь - злочинно», - зазначила вона.

«Для мене якісна політика є синонімом командної роботи. Як показує досвід наших найближчих сусідів, які пройшли шлях від пострадянського минулого до європейських спільнот, – лише команда однодумців може забезпечити незворотність демократичного розвитку. Я шукала таку команду і вірю в те, що таки знайшла», - додала політик.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня народний депутат України, голова парламентської фракції «Наша Україна-Народна Самооборона» Микола МАРТИНЕНКО вступив до лав політичної партії «Фронт Змін». В ефірі «5 каналу» він повідомив, що членами партії «Фронт Змін» стали Руслан КНЯЗЕВИЧ, Роман ТКАЧ і Роман ЗВАРИЧ.