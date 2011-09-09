Єжель хоче передати унікальний полігон НИТКА в оренду Росії

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ вважає за доцільне передати військовий полігон НИТКА (наземний випробувальний тренувальний комплекс авіаційний) в Криму в оренду Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЄЖЕЛЬ заявив сьогодні на брифінгу в клубі Кабінету міністрів України.

«Я особисто схиляюся до того, що краще передати його в оренду для того, щоб повністю російська сторона взяла на себе обслуговування», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

При цьому міністр оборони вважає, що весь персонал, який зараз забезпечує роботу полігону, також мусить залишитися. «А весь той персонал, який зараз знаходиться на полігоні НИТКА, він буде працювати, тому що фахівців такого рівня, звичайно, ніде ви не знайдете», - додав він.

«Але це рішення (про передачу полігону в оренду – УНІАН) буде прийматися теж на вищому рівні. Пропозиції від Міністерства оборони ми надали», - повідомив М.ЄЖЕЛЬ.

Як передавав УНІАН, 10 листопада 2010 року М.ЄЖЕЛЬ повідомив, що Кабінет міністрів України має намір підвищити плату за використання російською авіацією науково-випробувального тренажерного комплексу авіації НИТКА у м. Саки (Крим).

6 липня ц.р. міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ під час зустрічі М.ЄЖЕЛЕМ звернувся з проханням передати в оренду Росії тренажер для палубної авіації «НИТКА» (Крим).

М.ЄЖЕЛЬ зазначив, що даний полігон не становить значного інтересу для України, оскільки українська армія не має ані авіаносців, ані, відповідно, палубної авіації. Саме тому міністр вважав, що рішення буде позитивним.

*** НИТКА - спеціальний наземний навчально-тренувальний комплекс, який імітує палубу авіаносця і призначений для відпрацювання техніки зльоту і посадки літака на авіаносець.