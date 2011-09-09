Владу задовольняє стан Луценка

Стан здоров’я колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, якого утримують у Київському СІЗО, задовільний.

Про це йдеться у розповсюдженому прес-службою Державної пенітенціарної служби України прес-релізі.

Водночас відомство повідомляє, що розповсюджена деякими ЗМІ та інтернет-виданнями інформація про вивезення 8 вересня Ю.ЛУЦЕНКА із Київського СІЗО для обстеження до столичної міської лікарні швидкої медичної допомоги не відповідає дійсності.

На виконання рекомендації медичної комісії Міністерства охорони здоров’я України в рамках дообстеження стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА 7 вересня 2011 року в межах Київського СІЗО здійснено забір біологічного матеріалу ув’язненого для досліджень в лабораторіях, визначених МОЗ України. Інші рекомендовані фахівцями міністерства обстеження проводитимуться найближчим часом відповідно до дозволів Печерського районного суду м.Києва.

Одночасно пенітенціарна служба інформує, що стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА на вечір 9 вересня визначається як задовільний. Він виконує всі заходи, передбачені розпорядком дня установи, в тому числі щодня здійснює прогулянку на свіжому повітрі.

«Стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКО наразі перебуває під постійним динамічним наглядом медпрацівників Київського СІЗО», - наголосили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО повідомила про погіршення стану здоров’я її чоловіка.

За її словами, 7 серпня спільна комісія МОЗ України у межах Київського СІЗО обстежила Ю.ЛУЦЕНКА та залишила попередній діагноз «цироз печінки» в силі, а також рекомендувала керівництву СІЗО та начальнику медчастини провести додаткове обстеження в лікарні швидкої допомоги із використанням того ж медичного обладнання і з залученням тих же лікарів, які проводили обстеження раніше.

Також Дружина стверджувала, що 8 вересня Ю.ЛУЦЕНКА доправили на дообстеження до Київської міської лікарні швидкої допомоги.

За словами І.ЛУЦЕНКО, офіційних результатів обстеження її чоловіка ще не надано, проте неофіційно їй підтвердили, що встановлений раніше діагноз «цироз печінки» залишається.

Дружина екс-міністра також додала, що її чоловік знаходиться в дуже поганому фізичному стані, втрачає вагу, відчуває повне знесилення, по всьому тілу проступають набухлі вени, що завдає ще більшого болю.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.

Дружина Ю.ЛУЦЕНКА неодноразово заявляла про погіршення стану його здоров’я.

1 вересня дружина екс-міністра внутрішніх справ України І.ЛУЦЕНКО повідомила, що лікарі констатували у її чоловіка цироз печінки.