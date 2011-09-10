Янукович: українська школа кінематографа – помітне явище світової культури
Привітання з днем українського кіно
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що за підтримки держави найближчим часом українські кінематографи зможуть реалізувати багато творчих задумів та ініціатив, спрямованих на розвиток і популяризацію національної кінематографії.
Про це йдеться в розміщеному на офіційному сайті глави держави привітанні з нагоди Дня українського кіно.
Президент підкреслив, що «українська школа кінематографа – помітне явище світової культури. Її традиції допомогли витримати важку кризу і стати на шлях відродження».
Як зазначив глави держави, «сьогодні в країні плідно працюють талановиті режисери, актори, сценаристи, оператори, продюсери, кінокритики, розбудовується кіномережа, структурується кінобізнес».
В.ЯНУКОВИЧ побажав всім святкового настрою, здоров`я і натхнення.