Янукович: українська школа кінематографа – помітне явище світової культури

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що за підтримки держави найближчим часом українські кінематографи зможуть реалізувати багато творчих задумів та ініціатив, спрямованих на розвиток і популяризацію національної кінематографії.

Про це йдеться в розміщеному на офіційному сайті глави держави привітанні з нагоди Дня українського кіно.

Президент підкреслив, що «українська школа кінематографа – помітне явище світової культури. Її традиції допомогли витримати важку кризу і стати на шлях відродження».

Як зазначив глави держави, «сьогодні в країні плідно працюють талановиті режисери, актори, сценаристи, оператори, продюсери, кінокритики, розбудовується кіномережа, структурується кінобізнес».

В.ЯНУКОВИЧ побажав всім святкового настрою, здоров`я і натхнення.