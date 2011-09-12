Побоїще на Троєщині сталося через бездіяльність міліції?

Побоїще, що відбулося 18 серпня на місці незаконної забудови на проспекті Маяковського, 40–52 в Києві, сталося через бездіяльність міліції. Про це в коментарі УНІАН заявив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

За його словами, жителі масиву заздалегідь попередили правоохоронні органи про забудову, що ведеться без необхідних дозвільних документів.

«18 серпня о 18.20 я особисто, ще до початку зібрання, що було призначено на 19.00, зробив виклик по 102 і повідомив про те, що відбувається самовільне захоплення земельної ділянки і самовільне будівництво, що підпадає під статтю 197-1 Кримінального кодексу України», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ. Також він попередив про те, що на захопленій прибудинковій території знаходяться невідомі особи «кримінальної зовнішності» без документів.

За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, ініціативні громадяни підійшли до паркану тільки для того, щоб особи, які знаходилися на захопленій прибудинковій території, показали дозвільні документи на забудову. З проханням допомогти їм у цьому троєщинці звернулися до міліціонерів і представників Деснянської районної державної адміністрації.

«Ніхто нікого не закликав до протизаконних дій», – наголосив лідер ГК «Форум порятунку Києва». Проте ні чиновники, ні правоохоронці не погодилися підтримати прохання громадян.

На думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, це і спровокувало конфлікт. Тому що на вимогу людей показати документи, «з-за паркану полетіли каміння та арматура».

«Виклик був зроблений заздалегідь. У міліції це зафіксовано. Якщо б міліція нормально спрацювала, зупинила незаконне будівництво і затримала підозрілих осіб без документів, то ніякого конфлікту не сталося б», – впевнений В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня 2011 року на житловому масиві Києва Виґурівщина-Троєщина було жорстоко побито людей, які захищали зелену територію біля своїх будинків на проспекті Маяковського. Ввечері близько тисячі жителів мікрорайону зібралися біля будмайданчику і намагалися не допустити незаконного будівництва. Проти людей було застосовано сльозогінний газ, декілька осіб отримали травми важкими предметами.

22 серпня представники забудовника, застосовуючи сльозогінний газ і каміння, змушували голову КМДА О.ПОПОВА поїхати з місця скандального будівництва на Виґурівщині-Троєщині, куди він прибув із приписом прокуратури про демонтаж встановленої огорожі. Разом з тим, міській владі того дня вдалося демонтувати будівельний паркан.

У КМДА підкреслили, що забудова даної ділянки ведеться із порушенням законодавства, оскільки строки дії дозволу на будівництво та ордеру на тимчасове порушення благоустрою закінчились ще у грудні 2010 року.

23 серпня прокуратура Деснянського району м. Києва порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого 18 серпня під час стихійного мітингу мешканців масиву Виґурівщина-Троєщина проти будівництва торговельного центру. Розслідування кримінальної справи доручено Деснянському РУ ГУ МВС України в м. Києві.

6 вересня адвокат Тетяна МОНТЯН заявила в ефірі ток-НЕшоу «Київський форум», що конфліктну ситуацію на проспекті Маяковського, 40–52 не вдається вирішити, бо інтереси забудовників лобіюються з Адміністрації Президента.