Президент ЄНП: Тимошенко має брати участь у виборах

Президент Європейської народної партії Вілфред МАРТЕНС вважає, що лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО має брати участь у парламентських виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у виступі «Європейські цінності для України», який відбувся сьогодні.

«Звичайно, як у будь-якій демократичній країні, опозиція повинна брати участь у виборах. Для вашої країни це означає, що Ю.ТИМОШЕНКО як основний лідер опозиції має брати участь у виборах 2012 року як кандидат», – сказав В.МАРТЕНС.

Він вважає, що суд над Ю.ТИМОШЕНКО є політично вмотивованим актом утисків, які неприпустимі в європейській демократії.

«Ю.ТИМОШЕНКО є довіреним другом, її партія є важливим членом нашої політичної родини, але тут мова йде про щось значно більше, ніж суд над однією людиною», – зазначив Президент ЄНП.

За його словами, ЄС і особливо ЄНП будуть дуже уважно стежити за тим, як розробляється нове виборче законодавство України. Він наголосив, що якщо Україна хоче продовжувати рухатися європейським шляхом, то це законодавство має поважати базові правила плюралізму, а також вільних, чесних і демократичних виборів.

«Маніпулювання виборчим законодавством в інтересах однієї партії – це те саме, що і маніпулювання самими результатами виборів», – зазначив лідер ЄНП.

Також він зазначив, що сьогодні Україна ризикує відкотитися назад у своєму розвитку як демократична країна і відкрите суспільство.

Політик нагадав, що зараз Україна і ЄС ведуть переговори щодо укладення Угоди про асоціацію. «У цей момент марно було б говорити про конкретне членство і перспективи членства України в ЄС, але було б дурницею відкладати членство назавжди», – заявив він.

«Укладаючи Угоду про асоціацію, ми маємо на увазі, що остаточно все залежатиме у своїх перспективах від того, що станеться у Києві найближчими днями і тижнями», – зазначив В.МАРТЕНС.

Як повідомляв УНІАН, В.МАРТЕНС 13-16 вересня перебуває в Україні на запрошення Представництва Фонду Конрада Аденауера.

В рамках візиту він сьогодні обговорив із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ судовий процес над екс-прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив президенту ЄНП у можливості відвідати у слідчому ізоляторі Ю.ТИМОШЕНКО.

*** Європейська народна партія є найбільшим і найвпливовішим об’єднанням партій, що сьогодні налічує 74 партії з 39 країн. Голова Європейської ради Герман Ван РОМПЕЙ, голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ і голова Європейського парламенту Єжи БУЗЕК є членами Європейської народної партії.

13 комісарів Євросоюзу та 17 глав держав і урядів ЄС належать до ЄНП, зокрема, Ангела МЕРКЕЛЬ, Ніколя САРКОЗІ і Дональд ТУСК.

Фракція ЄНП є найбільшою у Європарламенті.

Фонд Конрада Аденауера є одним із найбільших політичних фондів Європи та стоїть близько до ХДС Німеччини. У своїй роботі фонд виходить із християнського образу людини, він представлений у понад 100 країнах, де реалізовує освітні та дорадчі програми, проводить конференції, семінари, круглі столи та надає стипендії. Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні працює з 1994 року.