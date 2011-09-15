Азаров хоче примусити чиновників від влади «працювати на дядька»?

Кабінет міністрів України затвердив проект змін до бюджетного кодексу, згідно з якими плата, що стягується за надання адміністративних послуг, буде направлятися відразу до центрального бюджету, а не розподілятися по спеціалізованим фондам різних відомств.

Про це ZN.UA стало відомо від високопоставленого джерела в уряді.

Таким чином, після затвердження змін Верховною Радою, приймати рішення, куди направити отримані кошти, буде Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства фінансів.

Міністр юстиції Олександр Лавринович, коментуючи на прохання ZN.UA урядову ініціативу, зазначив, що «мова навряд чи йде про масштабне поповнення бюджету» (за офіційними даними Держказначейства, на рахунку від надання адміністративних послуг у І півріччі до держбюджету надійшло всього 2,5 млн грн, при цьому деякі експерти, оцінюючи нововведення, вважають, що «головна каса» країни може поповнитися на 14-20 млрд грн).

За словами О.Лавриновича, у нинішній ситуації реальний контроль за використанням отриманих коштів серйозно ускладнено, оскільки розпоряджаються ними ті організації, які не мають відношення до надання адміністративних послуг.

«Кошти за надання адміністративних послуг осідають у спеціалізованих фондах, і занадто часто ми стикаємося з фактами нецільового, я б сказав, неадекватного їх використання. Недоліки в системі перерозподілу цих коштів очевидні. Існує простір для можливих зловживань. Саме це і змусило Кабінет міністрів піти на подібний крок ... Буду відвертим: я не в захваті від такого кроку. Але я, безумовно, розумію, чим викликана подібна пропозиція», — зазначив він.