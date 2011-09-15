Ківалов вже обрав собі округ

На парламентських виборах 2012 року народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ балотуватиметься у мажоритарному окрузі.

Про це пише "Главком",цитуючи заступника голови Одеської обласної ради Олексія ГОНЧАРЕНКА, повідомляє прес-служба C.КІВАЛОВА.

«Якщо вибори до парламенту будуть мажоритарними, Сергій КІВАЛОВ піде на них у 136-му округу в Одесі. Він вже перемагав у цьому окрузі в 2002 році, набравши майже 40% голосів і в рази обійшов всіх суперників. Тоді він йшов від своєї «Морської партії України», і, поза сумнівом, спробує повторити цей успіх у 2012-му під прапором Партії регіонів» - повідомляє "Главком".

За словами Олексія Гончаренка, шанси С.КІВАЛОВА на перемогу в окрузі майже стовідсоткові.

На його думку, С.КІВАЛОВ має великі шанси виграти вибори в будь-якому мажоритарному окрузі Одеси, оскільки є одним з найавторитетніших одеситів і політиків, що вийшли на державний рівень. «У разі змішаної системи в місті буде чотири округи, і реальних конкурентів у Сергія Васильовича взагалі бути не повинно. Не забувайте, що в місті знаходиться юридична академія, великий вуз, який КІВАЛОВ створив. Там навчається багато людей», - констатував О.ГОНЧАРЕНКО.

Водночас, на думку голови Одеської облради, «мовний» законопроект КІВАЛОВА - КОЛЕСНІЧЕНКА, однозначно посприяє перемозі Сергія Васильовича в окрузі. «Законопроект про мовну політику може допомогти йому виграти, хоч і без цього у нього в Одесі рейтинги високі. Одеса налаштована захищати права російськомовних. Цей законопроект вони сприймуть схвально», - вважає О.ГОНЧАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів С.КІВАЛОВ і В.КОЛЕСНІЧЕНКО зареєстрували у Верховній Раді законопроект “Про засади державної мовної політики”, який передбачає використання регіональних мов або мов меншин нарівні з державною мовою.