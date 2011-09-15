Європа дала Януковичу час, щоб він вирішив проблему з Тимошенко?

Європейський парламент відклав переговори про Асоціацію з Україною через справу екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ, коментуючи рішення європейських депутатів відкласти розгляд цього питання з кінця вересня на листопад.

Експерт причиною такого рішення назвав брак компромісу в Європарламенті стосовно того, чи варто зривати переговори з Україною через утримання колишньої глави уряду під вартою, а не бажання євродепутатів дати час українській владі завершити ці переговори.

«Це надання часу (Президенту України Віктору) ЯНУКОВИЧУ, аби вирішив цю справу. Іншими словами, парламент хоче почекати, що станеться», - сказав Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

Він зауважив, що наприкінці вересня у Варшаві відбудеться саміт «Східного партнерства», на якому, можливо, українська влада озвучить нові декларації у "справі ТИМОШЕНКО".

Г.ГРОМАДСЬКИЙ назвав найбільш вигідним для української влади рішення відпустити опозиціонерку на волю.

„Це певний парадокс, але переслідувана ТИМОШЕНКО набагато більш небезпечна (для влади) та більш політично приваблива для українців, ніж якби їй дали спокій”, - сказав експерт, на думку якого, „регіонали” намагатимуться засудити колишню главу уряду, бажаючи „помститися” за Помаранчеву революцію.

Водночас експерт назвав найменш правдоподібним варіантом тюремне ув’язнення лідера «Батьківщини», висловивши думку, що влада видасть або „умовний термін”, або амністує Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, частина європейських політиків, серед яких представники найбільшої фракції Європейського парламенту ЄНП, виступають за розірвання переговорів про Асоціацію між Україною, якщо влада не випустить на волю Юлію ТИМОШЕНКО.

Інша група, серед яких представники головуючої в Євросоюзі Польщі, виступають за якнайшвидше парафування договору про Асоціацію, а у випадку проблем із демократією в Україні (в т.ч. в "справі ТИМОШЕНКО"), затримати запровадження документа в дію на етапі його ратифікації.

Представники українських властей заявляють, що хочуть підписати договір про Асоціацію, який передбачатиме створення поглибленої зони вільної торгівлі, в грудні 2011 року.