Мартенс запросив Тимошенко до Франції

Президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС запросив лідера партії "Батьківщина" Юлію ТИМОШЕНКО взяти участь у з`їзді ЄНП, який відбудеться 8 грудня у Марселі (Франція).

Про це В.МАРТЕНС повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Я запрошую пані ТИМОШЕНКО побути нашим гостем на цьому з`їзді разом з 17 іншими головами держав і урядів 27 членів Європейського Союзу", - сказав В.МАРТЕНС.