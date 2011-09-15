Мартенс запросив Тимошенко до Франції
20:05, 15 вересня 2011Політика
2832 0
Президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС запросив лідера партії "Батьківщина" Юлію ТИМОШЕНКО взяти участь у з`їзді ЄНП, який відбудеться 8 грудня у Марселі (Франція).
Про це В.МАРТЕНС повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
"Я запрошую пані ТИМОШЕНКО побути нашим гостем на цьому з`їзді разом з 17 іншими головами держав і урядів 27 членів Європейського Союзу", - сказав В.МАРТЕНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter