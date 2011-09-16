У Тимошенко відхрестилися від закликів до ЄС не давати Україні ассоціацію

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко і її соратники не закликали Європейський Союз не давати Україні асоціацію.

Про це повідомив депутат від БЮТ Григорій Немиря в ефірі 5 каналу, коментуючи інформацію про те, що такі заклики лунали з вуст опозиції.

"Це є коментар одного з журналістів, який переповідає чутки. Ніхто не може навести жодної цитати, ані Юлії Тимошенко, ані моєї, де ми закликаємо відмовитись від підписання цієї угоди", - заявив політик.

"Наша політична сила, Юлія Тимошенко, я, мої колеги в парламенті з БЮТ, ми послідовно відстоюємо і закликаємо до успішного завершення цих переговорів", - додав він.

За словами Немирі, для того, щоб ці переговори завершилися "необхідно успішно узгодити ті розбіжності, які ще залишаються між переговірниками".

"Ми сподіваємося, що найближчим часом вони будуть узгоджені, для того щоб вийти на етап парафування", - зазначив депутат.

"Друга умова, для того щоб був успіх, необхідно усунути перешкоди, які виникли за останні кілька місяців. Йдеться про політично вмотивовані процеси проти лідерів української опозиції, порушення стандартів демократії, прав людини, верховенства права в Україні, які не дозволяють сподіватися на успішне просування вперед", - уточнив БЮТівець.

Українська правда