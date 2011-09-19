Литвин: Ми наробили дурниць...

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що нинішні опозиціонери, коли були при владі, також скасовували соціальні пільги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після виступу лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Івана КИРИЛЕНКА, який звинуватив більшість в тому, що вона минулого пленарного тижня скасувала ряд пільг для соціально незахищених верств населення, в тому числі чорнобильців.

В.ЛИТВИН зазначив, що «рекордним» було зупинення соціальних пільг при прийнятті держбюджету на 2008 рік. «Зупинили, як ви знаєте, 102 позиції соціальних законів ціною 105 млрд.», - сказав він.

При цьому спікер додав, що після рішення Конституційного Суду про неконституційність таких дій через декілька днів «Кабінет міністрів України постановою №530 підтверджує дію ліквідованих КС положень про припинення та ліквідацію соціальних виплат, а у червні у ВР за присутності тодішнього Президента України (Віктора ЮЩЕНКА – УНІАН) 156 і 72 голоси приймають закон про зупинення цих пільг».

В.ЛИТВИН наголосив, що відповідальність за скасування пільг несуть усі народні депутати. Він зазначив, що дав доручення, щоб з 2000 року виписати, яким чином відбувалися голосування за скасування пільг і хто як голосував.

«Можливо, ми будемо тоді приймати закони, які реально виконувані, а не будемо намагатися влаштувати ярмарку подарунків для людей перед виборами», - наголосив спікер.

«А потім крики, звинувачення, бо тоді коли при владі - виходять з державних позицій, а коли влади немає - говорять про інтереси народу. Давайте будемо постійно відповідальними. Ми наробили дурниць, і давайте будемо їх виправляти, але спокійно, зважено, знайшовши рішення компромісне», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про гарантії держави з виконання судових рішень". Даним законопроектом скасовується ряд пільг для різних категорій громадян.