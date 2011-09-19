Томенко каже, що у проект бюджету хтось проштовхнув свої ферми і ринки

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО стверджує, що в проекті бюджету на 2012 рік пролобійовано інтереси великого бізнесу, близького до влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи проект закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

«Дійсно, Віктор ЯНУКОВИЧ не обманював, коли казав, що це буде бюджет або влада для людей, тільки для своїх людей», - зазначив віце-спікер.

М.ТОМЕНКО висловив здивування, чому з держбюджету буде фінансуватися, зокрема, будівництво оптових ринків та будівництво великих тваринницьких ферм. Він вважає, що ці напрямки є прерогативою приватного бізнесу.

За його словами, в бюджеті ті, хто близький до влади, «свій бізнес пролобіювали».

Він додав, що «місцеве самоврядування знову в занепаді, і я не знаю, як вони будуть виживати».

М.ТОМЕНКО підкреслив, що зменшуються видатки на освіту, фізичну культуру і спорт, медицину.

За його словами, в порівнянні з бюджетом нинішнього року зменшується фінансування Міністерства охороні здоров’я на 6%, а Державної служби молоді і спорту – на 15%.

Він підкреслив, що згідно з попереднім аналізом, зменшується фінансування уряду та Верховної Ради України, але, в той же час, збільшуються видатки на Президента України.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що опозиція готується «до бюджетної дискусії».

Він критично оцінив те, що уряд не залучає опозицію до формування бюджету.

«Ми що, бюджет не формуємо? Нас дивує такий підхід, коли уряд домовляється з провладними фракціями, як підтримувати бюджет. Це неправильний підхід», - наголосив М.ТОМЕНКО.