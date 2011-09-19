«Батьківщина» вимагає від Януковича повернути харків'янам телеканали

Партія «Батьківщина» вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА негайно відновити мовлення трьох харківських телекомпаній (АТН, «Фора», «А/ТВК»).

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві "Батьківщини".

"Такі дії, цього разу здійснені мером Харкова «регіоналом» КЕРНЕСОМ під прикриттям губернатора «регіонала» ДОБКІНА, органічно вписуються в курс ЯНУКОВИЧА на придушення свободи слова та вільної журналістики", - зазначається в заяві.

Її автори наголошують, що саме такі дії режиму В.ЯНУКОВИЧА по всій його вертикалі зверху до низу ігнорують європейський вибір народу, позбавляють Україну європейської перспективи, ставлять під загрозу переговори з ЄС про зону вільної торгівлі, політичну асоціацію та безвізовий режим.

Враховуюче викладене, партія «Батьківщина» вимагає від В.ЯНУКОВИЧА "негайно відновити мовлення усіх телеканалів Харківщини, які були безпідставно і політично-вмотивовано відрізані від свого глядача, рівно як і відновити по всій країні нормальні умови для професійної діяльності журналістів, включно з можливістю вільно критикувати владу в ефірі".

Як повідомляв УНІАН, раніше харківський телеканал АТН у відкритому листі звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою вплинути на владу Харкова, «яка знищує незалежні ЗМІ».

Як зазначається в листі, 22 липня провайдер, який здійснював доставку телевізійного сигналу АТН на передавач, без пояснення причин в односторонньому порядку розірвав договір. 28 липня АТН подала документи в обласну СЕС на отримання санітарного паспорту для здійснення радіорелейної передачі сигналу, а вже 1 серпня в АТН прийшла перевірка міської СЕС на предмет наявності в АТН цього санітарного паспорта.

За результатами цієї перевірки головний санітарний лікар Харкова Ірина ЗУБКОВА винесла постанову про припинення роботи станції у зв’язку з відсутністю санітарного паспорта.

Таким чином, телекомпанія позбавлена можливості мовити з 6 серпня.

У свою чергу керівники телеканалів «А/ТВК» і «Фора» стверджують, що їх позбавили технічної можливості виходити в ефір безпідставно. Гендиректор «А/ТВК» Олена БАРАННИК заявила про тиск на ЗМІ.

Стурбованість ситуацією висловила і Незалежна медіапрофспілка України. «Є підстави вважати, що АТН, Фора, А/ТВК закрито через невдоволення цими засобами масової інформації з боку Геннадія КЕРНЕСА, оскільки він неодноразово публічно висловлював обурення критикою його діяльності у програмах телекомпаній», - йдеться у заяві профспілки.