Суд визнав, що Шкіль влаштував аварію «під шофе», й просто закрив справу?

Голосіївський райсуд Києва визнав депутата Андрія Шкіля винним у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 6 травня у Києві.

Про це "Українським новинам" повідомило джерело в оточенні депутата.

Суд постановив, що депутат на порушення правил дорожнього руху виїхав на своєму автомобілі Nissan Qashqai на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

Таким чином, Шкіль вчинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруджень або іншого майна).

Крім цього, суд визнав доведеним, що Шкіль під час аварії перебував у стані алкогольного сп`яніння, зокрема експертиза зафіксувала у крові політика 1,47 проміле етанолу.

Таким чином, депутат вчинив правопорушення, передбачене частиною 1 статті 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп`яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції).

Водночас суд закрив провадження у справі у зв’язку з закінченням термінів накладення адміністративних стягнень.

Санкція статті 124 КУпАП передбачає покарання у вигляді штрафу від 20 до 25 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або позбавленням права керувати транспортним засобом на термін від 6 місяців до 1 року.

При цьому санкція частини 1 статті 130 КУпАП передбачає більш серйозне покарання у вигляді штрафу від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів або позбавлення права керувати транспортним засобом на термін від 1 до 2 років, або громадських робіт на термін від 40 до 50 годин, або адміністративного арешту на термін від 7 до 10 доби.

Як відомо, в ніч на 7 травня Шкіль був госпіталізований після ДТП на вул. Камишинській, 4, у Києві.

Автомобіль під його керуванням рухався з боку проспекту Науки в напрямку вулиці Промислової і з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen, що рухався назустріч.

Шкіль отримав тілесні ушкодження, які, відповідно до висновку судмедекспертизи, належать до легких тілесних ушкоджень, в результаті аварії постраждав тільки сам депутат.

Наприкінці травня Шкіль виписався з лікарні.

Українська правда