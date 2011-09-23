Яворівський скаржиться, йому не дають ефіру, щоб не лякав Табачника

Редакція програми "Шустер LIVE" відмовила народному депутату від фракції "БЮТ-"Батьківщина" Володимиру ЯВОРІВСЬКОМУ в участі у сьогоднішньому ефірі через участь у ток-шоу міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як повідомляє сайт В.ЯВОРІВСЬКОГО, депутатові редакція повідомила про це телефоном.

«Мене було запрошено на сьогоднішню програму "Шустер LIVE", головним гостем якої є міністр освіти і науки, молоді та спорту України Д.ТАБАЧНИК. Під час цього випуску програми мають обговорюватися гострі проблеми, які створив в українській освіті Д.ТАБАЧНИК… Одначе, Д.ТАБАЧНИК, як і минулого разу, побоявся дискусії зі мною в прямому ефірі, і редакція програми відмовила мені в участі у програмі», – сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.