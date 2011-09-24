Про що має намір говорити Медведєв?

Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ в суботу, 24 вересня, обговорять на двосторонній зустрічі в Завидові питання розмежування в Керченській протоці та розширення подальшої співпраці, а також врегулювання проблем у газовій сфері, повідомили в прес-службі президента РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, співпрацю в газовій сфері в Кремлі назвали однією з пріоритетних тем майбутніх переговорів.

"Російська сторона, ґрунтуючись на непорушності чинних контрактів у цій галузі між господарюючими суб`єктами Росії та Україні, готова до розширення двосторонньої співпраці в газовій та інших сферах, включаючи розробку спільних взаємовигідних інвестиційних проектів", - йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що "в Москві розраховують на врегулювання проблем, які виникли в газовій сфері з українською стороною на двосторонній основі, як в інтересах двох країн, так і з метою забезпечення енергетичної безпеки Європи".

Передбачається, що на переговорах у контексті торговельно-економічної та інвестиційного взаємодії сторони обговорять тематику Митного союзу, зазначається в повідомленні.

Крім того, на зустрічі Д.МЕДВЕДЄВА і В.ЯНУКОВИЧА очікується обговорення проблематики Азово-Керченського врегулювання, питань військово-технічної співпраці, важливих проектів у гуманітарній сфері, повідомляє прес-служба Кремля.

Також очікується, що президенти обговорять хід підготовки Другого російсько-українського міжрегіонального економічного форуму в Донецьку, а також п`ятого засідання Російсько-Української міждержавної комісії.