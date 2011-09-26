Ківалов каже, що підсиджувати Онопенка не збирається

15:21, 26 вересня 2011
Політика
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Задоволений роботою в Партії регіонів

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ не претендує на посаду голови Верховного Суду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі С.КІВАЛОВА.

«Теоретичні схеми, які вибудовують всілякого роду коментатори, для реалізації такого плану (балотуватися на посаду голови Верховного Суду - УНІАН) досить громіздкі і далекі від абсолютної чистоти. Ті, хто поширює подібні чутки, займаються провокацією і на рівному місці роздувають сенсацію. Можу заявити цілковито чітко, що таких планів у мене немає, у тому числі й тому, що українська історія парламентаризму вже має зовсім недавній прецедент, коли один народний депутат упродовж тривалого часу суміщав посаду судді з депутатським мандатом, а в результаті й став головою Верховного Суду. Повинен нагадати, що питання до нього, з приводу такого кар`єрного повороту, залишилися донині і були предметом бурхливих обговорювань і в пресі, і в стінах Верховної Ради. Отже, краще вчитися на чужих помилках», - сказав С.КІВАЛОВ.

Він наголосив, що нині має певну ділянку роботи в Партії регіонів і в парламенті. «Я із задоволенням займаюся цією справою, думаю, що мої колеги оцінюють мою діяльність як ефективну», - додав С.КІВАЛОВ.

Крім того, він зазначив, що планує брати участь у чергових виборах до Верховної Ради в 2012 році. «Причому незалежно, будуть ці вибори проводитися за мажоритарною чи пропорційною системою. Сподіваюся, що одесити мене підтримають у черговий раз. Доки нового закону про вибори не прийнято, планувати передвиборну стратегію немає сенсу. У жовтні Венеціанська комісія дасть свій висновок про законопроект на своєму засіданні, де я також планую бути присутнім, ми їх подивимося, обговоримо, і тоді вже депутати визначатимуться в залі парламенту і вирішать, за якими правилами йти на чергові вибори», - зазначив народний депутат.

Як повідомив УНІАН інформоване джерело у ВСУ, 30 вересня відбудеться пленум Верховного Суду, який розглядатиме питання про обрання голови суду.

Раніше нинішнього голову суду Василя ОНОПЕНКА було обрано головою Верховного Суду України строком на п`ять років Пленумом ВСУ 29 вересня 2006 року.

16 вересня ц.р. В.ОНОПЕНКО заявив, що має намір подати свою кандидатуру на переобрання на посаду голови ВСУ.

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