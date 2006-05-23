Рибачук не уявляє, що він скаже інвесторам

Глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК стверджує, що Президента України Віктора ЮЩЕНКА турбує відсутність довіри між учасниками коаліції.

Таку думку О.РИБАЧУК висловив сьогодні в інтерв`ю газеті «День».

«Найближчим часом у Президента буде нарада щодо деталей коаліційної угоди. Зокрема, щодо економічної складової. Президент не розуміє, чому затягується коаліційний процес. Саме тому ЮЩЕНКО почав більше уваги приділяти чиннику стабілізації коаліції. Він говорить, що ніякими запевненнями в особистій дружбі й любові не замінити чинник відсутності довіри між учасниками коаліції», - сказав О.РИБАЧУК.

За його словами, В.ЮЩЕНКО вимагає від учасників переговорного процесу створення механізму міцності коаліції. «Політичним силам, які увійшли до коаліції, слід узяти на себе серйозні зобов`язання. Чим більше буде неврегульованих речей, тим швидше з`явиться загроза розвалу коаліції. А проблеми є. Наприклад, питання власності. У вівторок у Лондоні я відкриватиму другий Український інвестиційний саміт. Перше питання інвесторів нескладно спрогнозувати: що у нас відбувається? Реприватизація: буде чи ні? Адже такі колізії або розбіжності не можуть виникати в коаліції апріорі. Адже є ще не менше 15-20 дискусійних тем загальнонаціонального значення. Це європейська й євроатлантична інтеграція та питання Єдиної помісної церкви, питання продажу землі, ефективності роботи банківської системи тощо», - пояснив він.

Керівник Секретаріату стверджує, що В.ЮЩЕНКО хоче «бачити відповіді на запитання, що роз`єднують». «Він (Президент - УНІАН) хоче чесного діалогу з суспільством. Щоб зобов`язання виносилися на публіку. Щоб не було ніяких «пактів Молотова-Ріббентропа». Й він це зробить. Все це й є гарантія стабільності коаліції. Коаліція повинна пам`ятати: вона працює не на Президента, а на майбутнє країни. А щоб реагувати на виклики часу, країні потрібно вийти вже із старої передвиборної риторики», - підкреслив О.РИБАЧУК.

«Президент навіть знає, яким буде уряд. ЮЩЕНКО концептуально, без прізвищ, бачить його склад. Він бачить прем`єра. Але говорить про те, що в нього є 15 днів для того, щоб виставити прем`єру свої вимоги. Але поки він виставляє вимоги до коаліції», - зазначив керівник Секретаріату Президента України.