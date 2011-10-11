Луценко просить покликати до суду «незамінного прокурора»

Печерський районний суд Києва відмовився перенести засідання у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА на інший день.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням звернувся Ю.ЛУЦЕНКО, посилаючись на те, що відсутній представник держобвинувачення Віктор КЛИМЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що за відсутності В.КЛИМЕНКА не може продовжуватись засідання.

«Саме прокурор КЛИМЕНКО найкраще під час допиту свідків виявляє факти допитів вночі та фальсифікації документів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу суддя Сергій ВОВК, пославшись на рішення колегії суддів, заявив, що відсутність одного із прокурорів не є перешкодою для продовження засідання суду.

«Він не замінимий», - пожартував Ю.ЛУЦЕНКО, попросивши, аби до Генеральної прокуратури був надісланий лист про неприпустимість відсутності хоча б одного із прокурорів на засіданні суду.