Нардепи не змогли пробитися крізь кордони «Беркута»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО запевняє, що народні депутати від опозиції та прихильники екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не допустять провокацій біля Печерського районного суду Києва, де сьогодні оголошується вирок у «газовій справі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив журналістам.

За його словами, депутатам від опозиції відомі заяви представників чинної влади про можливі провокації, але їхнє завдання - не допустити цього.

Через щільні кордони спецпідрозділу "Беркут", які оточили обидва входи до Печерського райсуду, народним депутатам від опозиції не вдалося потрапити навіть у внутрішній двір суду.

Переважна частина депутатів перебуває у наметовому містечку на Хрещатику.