Кірєєва не влаштували висновки Лавриновича

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ вважає, що висновки Міністерства юстиції, підписані міністром Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, щодо неможливості розглядати доручення екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО як директиви уряду не можуть розцінюватися як доказ відсутності її провини.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ.

"Суд приходить до висновку, що неправомірно таким чином розглядати висновки Міністерства юстиції", - сказав Р.КІРЄЄВ.