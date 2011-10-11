Кірєєва не влаштували висновки Лавриновича
12:29, 11 жовтня 2011Політика
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Невинність Тимошенко не доводять?
Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ вважає, що висновки Міністерства юстиції, підписані міністром Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, щодо неможливості розглядати доручення екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО як директиви уряду не можуть розцінюватися як доказ відсутності її провини.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ.
"Суд приходить до висновку, що неправомірно таким чином розглядати висновки Міністерства юстиції", - сказав Р.КІРЄЄВ.
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