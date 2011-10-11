Тимошенко вивели із зали суду без наручників

Екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО вивели із зали Печерського районного суду м. Києва після оголошення їй вироку.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як вирок був оголошений суддею Родіоном КІРЄЄВИМ, одна із присутніх жінок літнього віку вигукнула: «Ганьба цій владі! Те, що зробили з ТИМОШЕНКО, зроблять із кожним».

Ю.ТИМОШЕНКО конвой вивів без наручників, і вона у дверях помахала рукою усім присутнім.