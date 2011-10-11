Рішення Кірєєва Янукович назвав «прикрим»

Рішення суду щодо екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО є прикрим, оскільки перешкоджає українській євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав на спільній прес-конференції з Президентом Словенії Данілом ТЮРКОМ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, під час його переговорів з Президентом Словенії цьому питанню було приділено багато уваги. І, як йому задалось, в обох президентів є спільна точка зору з цього питання.

«По-перше, я хотів би сказати, що це, безумовно, прикрий випадок, який сьогодні перешкоджає питанню європейської інтеграції України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами, це питання викликає занепокоєння у Європейському Союзі. «І я хочу сказати, що ми добре розуміємо, чому це так», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він зауважив, що це питання потрібно розділити на декілька частин.

«У чому проблема? По-перше, Україна, яку ми отримали у 2010 році, мала багато проблем з модернізацією та гармонізацією українського законодавства до європейських стандартів», - сказав він і зазначив, що це не нова проблема, а проблема, успадкована ще з радянських часів, і сьогодні Україна активно працює над реформуванням законодавства і, в першу чергу, це стосується Кримінально-процесуального кодексу.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, робота над новою редакцією кодексу почалась ще торік, і сьогодні проект відправлений на висновок Венеціанської комісії.

«Це дуже великий законопроект, який, безумовно, буде розглядатися в українському парламенті і буде прийнятий», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він наголосив, що з ухваленням нового кодексу Україна отримає європейські стандарти у таких питаннях як права людини, свобода тощо.

Він вкотре заявив, що сьогодні питання євроінтеграції безпосередньо залежать від виконання Україною зобов’язань, які вона взяла на себе, у тому числі при вступі до Ради Європи (один з них х ухвалення нового КПК – УНІАН). І це, за словами В.ЯНУКОВИЧА, потребує часу.