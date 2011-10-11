Томенко: ніхто не чекав, що Кірєєв вручить Тимошенко квіти

Опозиція переконана, що доб’ється того, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО будуть на свободі.

Про це заявив заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола ТОМЕНКО сьогодні в ефірі радіо «Свобода», повідомили УНІАН у прес-службі політика.

Як зазначив М.ТОМЕНКО, «ніхто в опозиції не очікував, що суддя Родіон КІРЄЄВ випустить Юлію ТИМОШЕНКО на свободу, вибачиться перед нею і вручить квіти». «Було цілком зрозуміло, що виконується політичне замовлення влади і воно повинне як мінімум на рівні суду першої інстанції бути завершеним», - сказав він.

Натомість, за словами віце-спікера, це не означає, що боротьба зупинилася. «Боротьба триває і цю боротьбу опозиція здійснюватиме всіма передбаченими чинним законодавством методами», - наголосив М.ТОМЕНКО. За його словами, це, зокрема, підготовка апеляції до українського та європейського судів; вимога до парламентської більшості підтримати спільні поправки опозиції до закону про декриміналізацію тощо.

Однак найважливішим, на переконання М.ТОМЕНКА, є те, щоб суспільство зрозуміло, що свободи людини і громадянина це демократичні цінності, які важливі не лише опозиції, а важливі всім. «Необхідно, щоб суспільство не просто віртуально обговорювало все це з кавою чи пивом в Інтернеті, а реально впливало на перебіг подій», - підкреслив він. «Тому наше сподівання також на активізацію суспільства в боротьбі за свої права і свободи», - додав політик.

Такі дії, на переконання віце-спікера, не сьогодні – завтра призведуть до того, що Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО та інші опозиційні політики будуть на свободі.