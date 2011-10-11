Від засудження Тимошенко найбільше виграє Путін?

Засудження до семирічного ув’язнення екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО найбільше вигідне голові уряду Росії Володимиру ПУТІНУ.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив директор Фундації польсько-української PAUCI Ян ПЄКЛО.

Експерт відзначив: «Першим, хто виграє від такої ситуації, буде Росія. Концепція ПУТІНА зі створення Митного та Євразійського союзів не має жодного сенсу без України, яка є ключовою державою в регіоні».

«Україна на тарілці є «виборчим блюдом» для ПУТІНА», - сказав аналітик, нагадавши, що нещодавно стало відомо про наміри російського прем`єра повернутися у Кремль після президентських виборів 2012 року.

На думку Я.ПЄКЛА, влада справою Ю.ТИМОШЕНКО демонструє білоруські методи боротьби з опозицією.

Він зауважив, що США і Євросоюз не закриватимуть очі на таку практику, додавши, що, швидше, за все Європа не погодиться на створення асоціації з Україною, якщо питання не буде позитивно вирішено.

Я.ПЄКЛО також назвав сумнівними масові акції протестів в Україні.

«Очевидний брак лідера приводить до того, що – щонайменше зараз – протести погано координовані і влада може легко організувати провокації, які приведуть до вибуху насилля. Це дозволить ЯНУКОВИЧУ та його Адміністрації „захистити українську стабільність та єдність держави” і роздавити опозицію”, - відзначив польський аналітик.