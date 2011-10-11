Путін не розуміє, за що Тимошенко дали 7 років

«Я не дуже розумію, за що їй дали ці сім років», - сказав російський прем`єр Володимир Путін журналістам у Пекіні, передає РІА «Новости».

За словами глави російського уряду, сама Тимошенко нічого не підписувала, газові угоди укладалися на рівні господарюючих суб`єктів і в повній відповідності з міжнародними нормами і законодавствами Росії і України.

«Ставити під сумнів весь цей комплекс домовленостей - небезпечно і контрпродуктивно», - сказав Путін російським журналістам.

«Найголовніше в тому, що ці контракти були підписані в повній відповідності із законами Росії, України, міжнародними нормами», - додав він.

Важливою рисою контрактів, підписаних при Тимошенко, російський прем`єр назвав той факт, що вперше за багато років співпрацю з Україною «ми розділили контракт на постачання газу до самої України і на транзит до країн Євросоюзу». «Це принципове питання, тому що це не пов`язує якісь спірні, двосторонні відносини з транзитом нашого газу до європейських країн», - підкреслив Путін.

Він додав, що Тимошенко є опонентом російського керівництва.

«Тимошенко для нас і для мене особисто не друг і не родич. Більш того, скоріше політичний опонент, тому що вона завжди була людиною в політиці, умовно кажучи, західно орієнтованою», - сказав Путін.

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