КОД: вирок Тимошенко - виклик усьому демократичному світу

Комітет опору диктатурі закликає до громадянського спротиву нинішній владі.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві КОД, «сьогодні організоване злочинне угруповання, яке перебуває при владі в Україні, скоїло тяжкий злочин. Нахабно і зухвало, без будь-яких юридичних підстав правлячий режим виголосив незаконний „вирок" опозиційному лідеру Юлії ТИМОШЕНКО. Ганебна вистава у Печерському районному суді, яку три з половиною місяці розігрувала влада та перевертень у мантії, завершилася цинічною розправою режиму з політичним опонентом. Сьогоднішній вирок Юлії Тимошенко - це спроба знищити опозицію, це виклик усьому демократичному світу».

«І в Україні, і в світі ніхто не має ілюзій щодо природи і суті Печерського судилища - всім зрозуміло, що це був не кримінальний процес, а політичний. І ніхто - ні український народ, ні світова спільнота - ніколи не повірять у непричетність до цього дійства Віктора ЯНУКОВИЧА. Саме він та його олігархічно-мафіозний клан ініціювали розправу над лідером опозиції та безпосередньо нею керували. А тому злочинний вирок Юлії ТИМОШЕНКО - це, насправді, вирок самому ЯНУКОВИЧУ і Ко. Місця в цивілізованому світі їм більше немає», заявляють у Комітеті опору диктатурі.

Автори заяви зазначають: «Сьогодні кожного громадянина України позбавляють права на вільне слово і незалежну думку, сьогодні разом із Юлією ТИМОШЕНКО свободу відбирають у кожного з нас. Але це не повинно нас залякати, посіяти зневіру чи апатію. Ми мусимо гуртуватися, вистояти і перемогти. Брутальний наступ режиму ЯНУКОВИЧА має наштовхнутися на громадянський спротив усього українського суспільства. У цієї влади немає майбутнього, вона повинна піти геть».