Національний фінал Elite Model Look

В суботу, 15 жовтня, о 20.00 у Києві відбудеться Національний фінал найпрестижнішого в світі Міжнародного конкурсу моделей - Elite Model Look.

За кілька років конкурс повертається в нашу країну і з 2011 року його представником є Київське модельне агентство Direct Model Management.

Elite Model Look щорічно організовується у 70-ти країнах світу; в результаті відбору більш як сімдесят фіналісток з'їжджаються на Міжнародний фінал, щоб боротися за головний приз.

У рамках організації Elite Model Look - Ukraine 2011, Direct Model Management провів кастинги у всіх великих містах України (всього участь взяли 26 міст). Цей кастинг-тур став наймасштабнішим туром, проведеним представниками України. В результаті були відібрані найбільш цікаві дівчата з точки зору як «Еліт», так і його українських представників .

Спонсорами Elite Model Look - Ukraine 2011 виступили всесвітньо відомі бренди, такі як всесвітній експерт з краси волосся - ТМ «Шварцкопф» в ролі титульного спонсора, а також міжнародний бренд - лідер з виробництва побутової техніки, у тому числі техніки зі стайлінгу і укладання волосся - торгова марка Rowenta.

Партнерами конкурсу стали: мережа ресторанів японської кухні «СушіЯ», радіостанції «КІСС ФМ», піар-агентство Ideal Secrets, «ColorMeBeautiful» - імідж-консалтингові студії, мережа магазинів взуття Aldo.

Феєричний фінал конкурсу відбудеться 15 жовтня 2011 року в концертному залі Crystal Hall (м. Київ, Дніпровський узвіз, 1), де і буде обрано дівчину, яка представить нашу країну на Міжнародному фіналі Elite Model Look.

Переможниця має шанс отримати контракт в розмірі 150 тисяч доларів і, найголовніше, підтримку в розвитку кар'єри від самого великого модельного агентства в світі.

*** Elite Model Look вперше був проведений у 1983 році в Акапулько.

Серед зірок, які відкрив світові Elite - Сінді КРОУФОРД (Cindy Crawford), Хайді КЛУМ (Heidi Klum), Жизель БУНДХЕН (Gisele Bundchen), Наомі КЕМПБЕЛЛ (Naomi Campbell), Адріана ЛІМА (Adriana Lima), Коко РОЧА (Coca Rocha), Алессандра АМБРОЗІЯ (Alessandra Ambrosio), Ель МАКФЕРСОН (Elle Macpherson) і багато інших.

Організатори: модельне агентство «Директ Модел Менеджмент».

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