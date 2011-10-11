Гриценко: хлопчина Кірєєв - просто ведучий шоу

Народний депутат, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своєю діяльністю зумів об`єднати розрізнену опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні журналістам у Полтаві.

«Сьогодні під Печерським судом Києва стояли разом представники всіх опозиційних українських сил: «Фронт Змін», «Громадянська позиція», ВО «Свобода», Народний рух, «За Україну!», Європейська партія та інші. Вони захищають не ТИМОШЕНКО, а 46 мільйонів українців..., адже суди ламають через коліно простих громадян, садять на роки за грати», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Усі чудово розуміють, що хлопчина КІРЄЄВ - просто ведучий шоу і не приймає самостійних рішень. ЯНУКОВИЧ приймає рішення, щоб не дати права ТИМОШЕНКО брати участі у виборах», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.