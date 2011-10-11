Беркут підбирає сміття за Партією регіонів

Працівники спецпідрозділу МВС «Беркут» допомагають Партії регіонів згортати наметове містечко під Печерським райсудом Києва, повідомив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ, який зараз перебуває на Хрещатику.

«Беркутів ці» акуратно складають палатки, огорожі, стільчики, використаний одноразовий посуд, підбирають сміття», - сказав він, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

При цьому, додав С.СОБОЛЄВ, «у таборі «регіоналів» немає жодного активіста». «Табір згортають самі «беркутівці», - сказав він.