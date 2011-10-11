Чехія не визнає вирок Тимошенко

Чехія не визнає вирок, винесений екс-прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Відповідну заяву зробив глава Міністерства закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, повідомляється на інтернет-порталі радіо “Прага”.

На думку чеського МЗС, Київ віддаляється від європейських стандартів, розуміючи справедливість, політичну й кримінальну відповідальність не так, як Європейський Союз.

Як заявив К.ШВАРЦЕНБЕРГ, відносини України і ЄС постраждають після вироку Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, колишній Президент Чехії Вацлав ГАВЕЛ висловив надію, що вищі судові інстанції розберуться, чи не має справа політичної підгрунтя.

Також колишній член уряду Ю.ТИМОШЕНКО Богдан ДАНИЛИШИН, який отримав політичний притулок у Чехії, заявив, що оцінку діям колишнього прем`єра дасть не суд, а історія й український народ. На його думку, захисники Ю.ТИМОШЕНКО використовують усі можливості для її виправдання.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва сьогодні, 11 жовтня, засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році. За рішенням суду вона не зможе обіймати державні посади протягом трьох років після відбування покарання. Захист вважає вирок своєї підзахисної "ганебною сторінкою в історії українського правосуддя" й заявляє, що найближчими днями оскаржить його.