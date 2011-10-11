Семеро прихильників Тимошенко постануть перед судом

Міліція склала адміністративні протоколи за дрібне хуліганство стосовно семи осіб, які були затримані сьогодні під час сутичок з правоохоронцями біля Печерського районного суду Києва, де оголошувався вирок екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.

За їх даними, завтра рішення за цими протоколами має винести Шевченківський районний суд столиці.

Як повідомляв УНІАН, прихильники екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні проводили акцію на її підтримку. Вони також перекривали рух на Хрещатику неподалік від входу до Печерського районного суду Києва, де оголошувався вирок у «газовій справі».