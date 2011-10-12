Фронт Змін: Тимошенко буде на волі

Опозиційні українські партії засуджують судовий вирок екс-прем’єр-міністру України, лідеру ВО "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО

“Цей вирок – діагноз владі. Вона не змогла подолати страх перед своїми політичними опонентами і тому вирішила закрити цей страх у тюрму. Сьогодні влада довела свою слабкість. Вона заховалася за спинами озброєної міліції під Печерським судом в Києві”, – йдеться у заяві партії “Фронт Змін”, переданій агентству УНІАН.

У партії переконані, що зрештою Ю.ТИМОШЕНКО буде на волі. “Юлія ТИМОШЕНКО буде на свободі! Ми пройдемо всі судові інстанції в Україні, ми доб’ємося правди в Європейському суді. Усі, хто влаштували сьогоднішнє судилище, нестимуть відповідальність! Юлія ТИМОШЕНКО буде брати участь у виборах в Верховну Раду. За інших обставин всі без винятку опозиційні сили України повинні бойкотувати вибори. А демократичних виборів без опозиції не буває”, – йдеться у заяві «Фронту Змін».