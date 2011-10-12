Адвокати Тимошенко скликають прес-конференцію

«Аналіз судилища та подальші кроки захисту»

Сьогодні, 12 жовтня, о 13:00, відбудеться прес-конференція адвокатів Юлії ТИМОШЕНКО Миколи СІРОГО і Юрія СУХОВА на тему: «Аналіз судилища та подальші кроки захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО». Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина». Прес-конференція відбудеться за адресою: Київ, вул. Турівська, 13. Акредитація журналістів за телефонами: 527-70-84, 067-230-17-05.

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