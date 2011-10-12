Адвокати Тимошенко скликають прес-конференцію
11:08, 12 жовтня 2011Політика
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«Аналіз судилища та подальші кроки захисту»
Сьогодні, 12 жовтня, о 13:00, відбудеться прес-конференція адвокатів Юлії ТИМОШЕНКО Миколи СІРОГО і Юрія СУХОВА на тему: «Аналіз судилища та подальші кроки захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».
Прес-конференція відбудеться за адресою: Київ, вул. Турівська, 13.
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