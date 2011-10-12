Тимошенко випустять до 15 грудня?

Українські політологи вважають, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не буде ув’язнена внаслідок декриміналізації статті Кримінального кодексу, за якою її визнано винною у перевищенні повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерти заявили сьогодні на прес-конференції у Києві.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ висловив переконання, що за будь-яких обставин Ю.ТИМОШЕНКО не перебуватиме сім років за ґратами. Він додав, що такі висновки можна зробити, виходячи з реакції на вирок у справі екс-прем’єра європейських та міжнародних структур.

«Для влади важливо було засудити ТИМОШЕНКО, але вже не так важливо посадити. Навряд чи вдасться довести справу до кінця з перебуванням ТИМОШЕНКО за ґратами», - сказав В.КАРАСЬОВ.

За словами політолога, утримання Ю.ТИМОШЕНКО у в’язниці поставить під загрозу підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а це необхідно як політичній, так і економічній еліті України.

Крім того, нагадав В.КАРАСЬОВ, лідери європейських країн вже попередили українську владу про те, що позбавлення Ю.ТИМОШЕНКО права брати участь у парламентських виборах призведе до того, що Європа не визнає їх результатів.

«Тому я думаю, що влада піде на те, щоб вона (Ю.ТИМОШЕНКО) не тільки була звільнена, а й брала участь у виборах-2012», - сказав В.КАРАСЬОВ.

При цьому він додав, що для нинішнього керівництва України важливо закарбувати в свідомості громадян, що Ю.ТИМОШЕНКО порушила закон.

У свою чергу, директор компанії персонального та стратегічного консалтингу Berta Communications Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ спрогнозував, Ю.ТИМОШЕНКО випустять на волю до 15 грудня, оскільки саме на цей день призначено саміт Україна-ЄС, на якому планується парафувати угоду про асоціацію.

Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ також переконаний, що Верховна Рада внесе відповідні поправки до законодавства, які декриміналізують статті Кримінального кодексу України, за якими Ю.ТИМОШЕНКО визнано винною.

За словами політолога, екс-прем’єр-міністр дуже часто заявляла про кримінальне минуле своїх опонентів, і тому «комусь було потрібно, щоб ТИМОШЕНКО отримала статус засудженої».

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва вчора, 11 жовтня, засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, завдані НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.