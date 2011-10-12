Європарламент проведе термінові дебати через вирок Тимошенко
12:24, 12 жовтня 2011Політика
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Виступить Ештон
|Кетрін ЕШТОН
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, відповідне доповнення внесене до порядку денного пленарного засідання Європарламенту.
Передбачається, що під час дебатів перед депутатами виступить Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС Кетрін ЕШТОН.
Дебати будуть проведені у зв`язку з вироком колишньому прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.
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