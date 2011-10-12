Ще один свідок став на бік Луценка

Зарахування цивільного стажу до міліцейського водію колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ відбувалося згідно з чинним нормативним актом та загальноприйнятою в МВС практикою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на допиті в Печерському районному суді Києва у справі Ю.ЛУЦЕНКА заявив колишній заступник начальника відділу нагородження, присвоєння спеціальних звань та проходження служби Департаменту з роботи з персоналом МВС Володимир ХМІЛЬ.

«Така практика була. Зарахування цивільного стажу відбувалося або за листом того, хто звертався, або без цього», - сказав він. При цьому свідок зауважив, що для підготовки відповідного наказу спочатку надсилався до Кабінету міністрів відповідний лист на отримання дозволу для здійснення такої процедури, потім рішення приймала загальна комісія МВС, після чого видавався відповідний наказ, завізований міністром.

За словами В.ХМІЛЯ, будь-яких вказівок з приводу зарахування цивільного стажу Л.ПРИСТУПЛЮКА він від Ю.ЛУЦЕНКА не отримував, а чи отримував хтось інший, сказати не може.

«Це не була практика міністра ЛУЦЕНКА – вона була і до нього… Такі листи готувалися і при Кравченку, і при СМИРНОВУ, і при БІЛОКОНЮ, і при ЦУШКУ», - зазначив свідок, додавши, що подібні листи також надсилалися до Кабміну і на початку каденції чинного міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА.

При цьому В.ХМІЛЬ зазначив, що листів про зарахування цивільного стажу за всю міністерську каденцію Ю.ЛУЦЕНКА було видано 77, а, зокрема, за час, коли відомство очолював В.ЦУШКО, їх було 64.

Водночас на одне із уточнюючих запитань, яке стосувалося наявності нормативних актів, які б дозволяли таку процедуру, свідок сказав, що нарахування надбавок та пенсій визначено постановою Кабміну, виданою у 1992 році.

Разом з тим В.ХМІЛЬ не зміг надати чітке пояснення, чому протягом 2008 року Л.ПРИСТУПЛЮК був шість разів відзначений відомчими нагородами МВС.

За словами свідка, готувати відповідні документи йому доручало його керівництво, тому саме воно, на його переконання, має дати відповіді, чому це відбувалося.

Після завершення допиту свідка адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ зробив зауваження головуючому у судовому процесі судді Сергію ВОВКУ з приводу того, що той не повідомляє, які свідки допитуватимуться наступного засідання, через що захист екс-міністра не має можливості готуватися і змушений на кожне засідання носити з собою всі томи кримінальної справи.

Дане зауваження було занесено до протоколу процесу.

Наразі в судовому засіданні з розгляду справи Ю.ЛУЦЕНКА оголошено перерву до 09.15 13 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА, якого Генеральна прокуратура, серед іншого, обвинувачує в незаконному оформленні на роботу в міністерство свого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Раніше свідки у справі за цим епізодом заявляли, що порушень при працевлаштуванні Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВС не було.