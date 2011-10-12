Попов випробував міську електричку

Столичний очільник Олександр Попов добирався сьогодні на роботу на електричці. Як повідомляє сайт КМДА, Олександру Попову передали статті в ЗМІ про недоліки електрички - і він сам вирішив все перевірити.

За словами голови КМДА, зараз електричка працює в тестовому режимі для того, щоб врахувати зауваження киян та до зими провести корегувальні роботи. Він попросив людей у вагоні теж висловити свою думку.

Сам Попов незадоволений тим, що відстань між пероном та вагоном занадто велика, каже, людям похилого віку буде важко.

За словами голови КМДА, одразу після відкриття електрички у киян виникла велика кількість питань. Наприклад, про те, як добиратися до станцій електрички. Тому за дорученням Попова зараз розробляються нові маршрути громадського транспорту, замкнені на Кільцеву електричку.

Як відомо, після запуску електрички голова КМДА звернувся до киян із проханням висловити свою думку щодо її роботи. Пропозиції приймаються у call-центрі Київської міської державної адміністрації за телефоном 15-51.