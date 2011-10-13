Прес-конференція «Моральність українського суспільства: ставлення до смерті»
У п'ятницю, 14 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Моральність українського суспільства: ставлення до смерті».
У ході прес-конференції будуть презентовані результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна в жовтні 2011 р.
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна
На прес-конференцію винесені питання:
1. Який відсоток українців виступає за відновлення смертної кари?
2. Яке ставлення українського суспільства до самовбивць?
3. Чи часто українці думають про смерть?
4. Скільки людей в Україні виступають за легалізацію евтаназії (самогубство з лікарською допомогою)?
У прес-конференції візьмуть участь:
1. Володимир ЗАСТАВА, директор департаменту комунікацій Інституту Горшеніна;
2. Наталія КЛАУНІНГ, експерт Інституту Горшеніна.
Адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14.
Контакт для ЗМІ: (044) 230-49-63.