Прес-конференція «Моральність українського суспільства: ставлення до смерті»

У п'ятницю, 14 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Моральність українського суспільства: ставлення до смерті».

У ході прес-конференції будуть презентовані результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна в жовтні 2011 р.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна

На прес-конференцію винесені питання:

1. Який відсоток українців виступає за відновлення смертної кари?

2. Яке ставлення українського суспільства до самовбивць?

3. Чи часто українці думають про смерть?

4. Скільки людей в Україні виступають за легалізацію евтаназії (самогубство з лікарською допомогою)?

У прес-конференції візьмуть участь:

1. Володимир ЗАСТАВА, директор департаменту комунікацій Інституту Горшеніна;

2. Наталія КЛАУНІНГ, експерт Інституту Горшеніна.

Адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14.

Контакт для ЗМІ: (044) 230-49-63.