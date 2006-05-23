СПУ дає задній хід?

Соціалістична партія України виступає проти того, аби посади голови Верховної Ради та прем`єр-міністра України виносилися за рамки коаліційної угоди, йдеться в уточненні прес-служби СПУ, переданому агентству УНІАН.

Прес-служба зазначає, що 21 і 22 травня деякими ЗМІ було розповсюджено інформацію про те, що СПУ нібито пропонує винести за межі коаліційної угоди посади прем`єр-міністра та голови Верховної Ради.

У повідмленні прес-служби партії йдеться, що, більше того, соціалісти вже наголошували, що у розділі "Розподіл сфер відповідальності між суб`єктами коаліції" проекту коаліційної угоди, погодженому СПУ і БЮТ, зазначається, що "учасник коаліції, який здобув найбільшу кількість голосів серед інших учасників коаліції, вносить кандидатуру на посаду прем`єр-міністра України. Інші учасники коаліції та Президент України не мають права вето на цю кандидатуру". Крім того, у цьому ж розділі передбачається, що "голова Верховної Ради України визначається за окремим політичним погодженням між керівниками суб`єктів коаліції та Президентом України".

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ неодноразово наголошував, що розподіл даних посад "має бути предметом більш широких політичних консультацій, оскільки тут закладається баланс інтересів влади і партій", повідомляє прес-служба СПУ.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня перший секретар політради СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ в ексклюзивному інтерв’ю агентству повідомив, що БЮТ і СПУ пропонують винести домовленості про посади прем’єр-міністра і голови Верховної Ради за рамки коаліційної угоди.

Пізніше того ж дня на прес-конференції у Києві О.МОРОЗ підтвердив, що проект угоди пропонує винести зі списку посад, які розподілятимуться угодою, посади прем’єра і спікера. “Це має бути предмет більш широких політичних консультацій. Оскільки тут закладається баланс інтересів влади і партій”, - сказав він.