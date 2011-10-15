Адвокати Мельниченка: на обшуках нам підкинуть зброю чи наркотики

Адвокат екс-майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО заявляє, що СБУ та Генеральна прокуратура готують провокації проти нього та іншого захисника Павла СИЧОВА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві М.НЕДІЛЬКА.

«Сьогодні, 15 жовтня 2011 року, о 19 год. 00 хв. мене поінформували, що відбулася «спільна нарада» представників СБУ та Генпрокуратури, що курують «справу Мельниченка», на якій було прийнято рішення провести ряд провокацій відносно адвокатів МЕЛЬНИЧЕНКА Миколи Івановича – відносно мене та адвоката СИЧОВА Павла Геннадійовича. Однією із провокацій було прийнято рішення про проведення ряду обшуків як за місцями нашого постійного проживання, так і за місцем роботи з метою підкинути наркотики, зброю, хабар чи якісь підроблені документи тощо, щоб на підставі цього порушити кримінальні справи або звинуватити нас (або одного із нас) у скоєнні чи причетності до інших злочинів, з метою усунути нас (або одного із нас) від надання правової допомоги МЕЛЬНИЧЕНКУ Миколі Івановичу», - зазначив М.НЕДІЛЬКО.

За його словами, ці дії спрямовані на те, щоб адвокати відмовились від надання М.МЕЛЬНИЧЕНКУ допомоги.

«Мета таких обшуків, як мені повідомили, - поставити нас «в стойло», щоб не тільки не мали практичної змоги допомагати МЕЛЬНИЧЕНКУ М.І., але і думки такої не було, щоб виключно займалися вирішення «своїх проблем», які у нас з’являться в наслідок проведених провокацій», - додав адвокат.

Від імені П.СИЧОВА М.НЕДІЛЬКО заявив, що вони не вживають, не виготовляють і не продають наркотики, не мають незареєстрованої зброї, не зберігають її й не користуються, хабарі не беруть і дають, будь-які документи не підроблювали та ними не користуються, до скоєння будь-яких інших злочинів не причетні.

Крім того, М.НЕДІЛЬКО заявив, що як депутат Васильківської районної ради Київської області будь-якого посадового злочину не вчиняв, до будь-яких злочинів не причетний, в тому числі і не причетний до справи «Васильківських терористів».

«У випадку усунення нас чи одного з нас у будь-який спосіб від надання правової допомоги МЕЛЬНИЧЕНКУ М.І. на території України – останній позбудеться можливості права на захист, в тому числі від пред’явленого йому обвинувачення у кримінальній справі, порушеній відносно нього за перевищення влади та службових повноважень, розголошення державної таємниці та підробку документів», - наголосив М.НЕДІЛЬКО.

За його словами, інших адвокатів М.МЕЛЬНИЧЕНКО не зможе найняти в Україні, оскільки не може зараз повернутися на батьківщину у зв’язку з наявною загрозою його життю.

«Окрім того, станом на сьогодні МЕЛЬНИЧЕНКО дуже обережно та ретельно підходить до вибору адвокатів та не має жодного бажання відмовлятися від нас чи від одного з нас», - вказав захисник екс-майора.

За таких обставин, адвокати офіційно звертаються до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО та Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням забезпечити їм як адвокатам М.МЕЛЬНИЧЕНКА особисту безпеку від «ймовірних провокацій з боку СБУ, МВС, Генпрокуратури чи від осіб, які можуть представитися представниками останніх з метою скомпрометувати СБУ чи Генпрокуратуру, або МВС, щоб вказані правоохоронні органи підставити, а також позбавити МЕЛЬНИЧЕНКА М.І. правової допомоги».

При цьому М.НЕДІЛЬКО висловив сподівання, що інформація про провокації не підтвердиться.

«Але в силу останніх подій та тих правопорушень, що були скоєнні відносно нас та нашого підзахисного МЕЛЬНИЧЕНКА Миколи Івановича (переслідування невідомими особами на автомобілях з підробленими державними номерами, цілодобове стеження невстановленими особами, пошкодження наших автомобілів невідомими особами, напад невідомими особами на мене з метою фізичної розправи, виявлення в моєму автомобілі радіомаяків, виявлення біля помешкання МЕЛЬНИЧЕНКА вибухового пристрою, прослуховування мобільних телефонів тощо) вважаємо, що повідомлена нам інформація про підготовку стосовно нас провокацій може мати місце, проте сподіваємося на те, що СБУ, МВС чи Генпрокуратура здатна наперед їх виявити, попередити та усунути, і конституційне право МЕЛЬНИЧЕНКА на захист буде захищено, не порушено і реалізовано в повному обсязі через нас, як його адвокатів на території України», - наголосив М.НЕДІЛЬКО.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Генпрокуратура оголосила М.МЕЛЬНИЧЕНКА у розшук в рамках поновлення розслідування кримінальної справи.

Після цього М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що знаходиться в США, і стверджував, що не уникає від слідства.

Стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА у 2001 і 2004 роках порушувалася кримінальна справа за підозрою у перевищенні службових повноважень, розголошенні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів. 1 березня 2005 року вона була закрита. У постанові тодішнього генпрокурора Святослава ПІСКУНА дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнавалися зумовленими гострою необхідністю (запобігання вчиненню злочинів).

1 червня 2011 року колишній Президент Леонід КУЧМА звернувся до Генпрокуратури з проханням відновити справу щодо М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Пізніше Л.КУЧМА також направив до Печерського райсуду Києва скаргу на постанову генпрокурора про закриття справи, вимагаючи визнати її незаконною і скасувати.

23 червня Печерський райсуд скасував постанову про закриття кримінальної справи щодо М.МЕЛЬНИЧЕНКА.