У Кремлі кажуть, що завтра Медведєв поговорить з Януковичем про все

Завтра в Донецьку Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ розглянуть увесь комплекс двосторонніх відносин

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в матеріалі, підготовленому прес-службою Кремля до другого Російсько-Українського міжрегіонального економічного форуму в Донецьку на тему: «Науково-технічне співробітництво регіонів і міжрегіональна виробнича кооперація».

У рамках форуму намічено проведення двосторонньої зустрічі Д.МЕДВЕДЄВА і В.ЯНУКОВИЧА, в ході якої планується розглянути весь комплекс російсько-українського порядку денного, хід реалізації принципових домовленостей, у т.ч. досягнутих у Завідово 24 вересня ц.р.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перша подібна зустріч за участю глав держав пройшла 4 жовтня 2010 р. у м. Геленджик. У ході неї була, зокрема, прийнята Програма міжрегіонального та прикордонного співробітництва Російської Федерації та України на 2011 - 2016 рр.

Захід, що відбудеться в Донецьку, покликаний стати майданчиком для конструктивного обміну думками з актуальних питань двосторонніх відносин. На форумі запланована дискусія за такими важливими темами, як стан і перспективи розвитку прикордонного співробітництва, міжрегіональні науково-технічні зв`язки, російсько-українська взаємодія у галузі промисловості. Очікується, що обговорюватимуться також питання транспорту та природоохоронної діяльності.

Передбачено підписання низки двосторонніх документів, у т.ч. міжурядових угод про порядок перетину російсько-українського державного кордону жителями прикордонних регіонів і про співробітництво та взаємодію у сфері розвитку пунктів пропуску через російсько-український державний кордон.

Напередодні основної програми форуму в Донецьку відбудуться круглий стіл із питань російсько-українського співробітництва у галузі підтримки малого та середнього підприємництва, який із російської сторони організовує «Внешэкономбанк».

Третій Російсько-Український міжрегіональний економічний форум пройде в Росії в 2012 році. Про місце його проведення буде оголошено в Донецьку.

Також повідомляється, що взаємодія на рівні російських і українських регіонів наразі активно розвивається. Про це свідчить суттєве зростання «горизонтального» товарообороту. На 19 російських регіонів доводиться майже 90% двосторонньої торгівлі, обсяг якої в січні-серпні ц.р. наблизився до 33 млрд. дол. Флагманами тут виступають із російського боку - Москва, Білгородська, Тюменська, Ростовська, Московська області, з українського - Київ, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька області. Приміром, обсяг торгівлі між Москвою та областями й містами України становив у 2010 р. близько 3,2 млрд. дол. Усього між регіонами двох країн підписано близько 300 угод про співробітництво. В Україні діють представництва Татарстану, Башкортостану, Бурятії, Дагестану, Ямало-Ненецького автономного округу і м. Москва, а також інформаційно-діловий центр Санкт-Петербурга.