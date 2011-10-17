Українська партія представила майбутнього кандидата у мери Вишневого

Українська партія висуватиме свого кандидата на посаду міського голови Вишневого Київської області на позачергових виборах, які призначені на 11 грудня 2011 р.

Про це на прес-конференції в УНІАН сьогодні заявив лідер Української партії, міський голова Калуша Івано-Франківської області Ігор НАСАЛИК. Він представив також майбутнього кандидата – члена УП, лідера ГО “За Вишневе” Миколу ЛЯШЕНКА.

За словами І.НАСАЛИКА, він як керівник місцевої влади в Калуші - міста, яке за результатами дослідження аналітичного центру Universitas очолило разом з Ялтою список 22 найкращих за якістю життя великих міст (як зазначалось на прес-конференції, дослідження включає статистичні дані Держкомстату, Асоціації міст України, відкритих джерел, експертне опитування тощо і проводилось воно з метою дослідження рівня комфортності (якості) життя в 178 великих (більш як 50 тис. осіб) і маленьких містах України), готовий поділитися управлінським досвідом з іншими містами України і зокрема Вишневим, де пройдуть вибори.

“Система та практика розв’язання проблем в будь-якому місті однакові, вони є стандартними. Тому УП, яка, до речі, має свого представника, який буде брати участь у виборах в місті Вишневому, наша команда хочемо поділитись своїм досвідом і реалізувати цю саму програму, яка діяла в Калуші, якщо мером міста стане наш кандидат”, - заявив І.НАСАЛИК.

Він зауважив, що успіх роботи в Калуші є результатом роботи всієї команди, яка, зокрема, у міській раді складається з представників УП і “кожного калушанина окремо”.

“Міський голова – це насамперед управлінець, а головне завдання управління – розв’язати проблеми з мінімальними фінансовими затратами. Якщо така ідеологія буде в інших міських голів, то я не маю сумніву, що в будь-якому місті можна досягти такого ж результату”, - сказав І.НАСАЛИК.

Серед основних своїх досягнень у Калуші він назвав галузі, які, на його думку, визначають місто: освіта, медицина та житлово-комунальна сфера: “Вони в Калуші за всіма показниками розвитку – найкращі в області”.

Зі свого боку доктор економічних наук, голова ГО «Нова формація” В’ячеслав КРЕДІСОВ, зазначив, що УП має намір на прикладі “пілотного проекту” у Вишневому показати ефект та швидкий позитивний результат від “об’єднання зусиль з одного боку політичної партії і громадської організації, а з іншого боку – місцевого самоврядування”.

“Це те, що зараз вкрай необхідно Україні – це прорив економічний і прорив політичний”, - заявив він.

У свою чергу М.ЛЯШЕНКО повідомив, що ГО “За Вишневе” діє з 2008 р. і добре знайома з проблемами людей у Вишневому. “Моя команда і я впевнені, що треба змінювати підхід до того, що відбувається на місцевому рівні і застосовувати більш ефективний менеджмент в управлінні”, - сказав М.ЛЯШЕНКО. За його словами, організація вже звернулась до керівництва міста Калуша за консультаціями щодо житлово-комунального господарства та тарифоутворення на послуги в цій сфері. Він повідомив, що вже є домовленості і щодо обміну позитивним досвідом про підвищення якості життя в названих містах.

На прес-конференції І.НАСАЛИК також повідомив, що УП має намір взяти участь в найближчих парламентських виборах в Україні. “...Ми будемо брати участь в парламентських виборах. Зокрема, я можу вам сказати, що сьогодні розпочнуться широкомасштабні перемовини між двома-трьома партіями - це дві парламентські партії, які зараз є у ВР, але поки ми не будемо їх називати, і, зокрема, УП про те, що вони будуть йти на вибори на єдиній партійній основі. Я думаю через кілька годин можна буде дізнатись про результат цих перемов”, - уточнив голова УП.

Не відкидає І.НАСАЛИК й того, що УП, якщо вдасться представнику партії отримати перемогу на виборах у Вишневому та будуть отримані певні результати його роботи в короткий період, “обов’язково висуне свого представника як кандидата в мери міста Києва, погодивши це з тими партнерами, з якими партія на сьогоднішній день веде перемовини”.

“Треба розуміти, що мер сам по собі не є сила, а мер в об’єднані з відомими міцними групами – політичними партіями, громадськими об’єднаннями – це вже та сила, яка може показати конкретний результат. Тому прийнято рішення до Києва показати результат на прикладі міст, які також великі. УП об’єднує зусилля з одним з провідних кандидатів у Вишневому – ЛЯШЕНКОМ, щоб показати, що об’єднання цих зусиль, по-перше, дозволить перемогти в тому числі і партію влади, а по-друге, показати конкретний результат для громади”, - підкреслив І.НАСАЛИК.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня ц.р. Верховна Рада України ухвалила рішення про проведення 11 грудня в ряді регіонів позачергових виборів окремих сільських, селищних і міських голів, і зокрема, позачергових виборів міського голови у Вишневому Київської області.