Ющенко видав указ № 666

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом № 666/2007 увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2007 року «Про стан ліквідації наслідків аварії у Львівській області».

Як зазначається у тексті документу, розміщеному на офіційному сайті глави держави, контроль за виконанням цього Указу покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Івана ПЛЮЩА.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У самому рішенні РНБО зазначається, що, проаналізувавши стан реалізації органами виконавчої влади заходів, спрямованих на подолання наслідків аварії вантажного поїзда на перегоні Красне-Ожидів, що сталася 16 липня 2007 року у Львівській області, Рада національної безпеки і оборони України відзначає недоліки у функціонуванні єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, її територіальних підсистем. Незабезпечення на належному рівні об`єктивного інформування громадськості, суперечливі заяви посадових осіб щодо стану ліквідації наслідків аварії призвели до посилення напруги у суспільстві.

Водночас РНБО відзначає, що останнім часом на залізничному транспорті надзвичайні події трапляються все частіше, що свідчить про наявність загрозливої тенденції до виникнення таких подій із зростаючими негативними наслідками.

З огляду на нагальну потребу комплексного розв`язання проблем, пов`язаних із ліквідацією наслідків аварії у Львівській області, зниження ризиків виникнення у подальшому надзвичайних ситуацій техногенного характеру на транспорті РНБО доручила Кабінету Міністрів України вжити додаткових заходів щодо забезпечення вчасного виконання завдань, визначених Указом Президента України від 17 липня 2007 року № 646 «Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків аварії у Львівській області»;

вирішити питання щодо забезпечення фінансування у повному обсязі заходів із ліквідації наслідків аварії;

проаналізувати у тримісячний строк нормативно-правові акти, що регулюють питання перевезення небезпечних вантажів, зокрема на залізничному транспорті, та забезпечити в разі потреби в установленому порядку вдосконалення правового регулювання у цій сфері;

вирішити у тижневий строк питання про забезпечення закладів охорони здоров`я Буського, Бродівського та Радехівського районів Львівської області апаратами ультразвукового діагностування;

вирішити у тижневий строк питання про забезпечення фінансування в повному обсязі заходів щодо знешкодження непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин у Буському районі Львівської області;

надати принципову оцінку діям, бездіяльності посадових осіб, що спричинили виникнення аварії, призвели до несвоєчасного, недостовірного висвітлення у засобах масової інформації ходу ліквідації її наслідків, та вжити щодо таких осіб відповідних заходів.

У свою чергу, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державний комітет телебачення та радіомовлення України разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації повинні вжити у місячний строк заходів щодо вдосконалення функціонування єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та природного характеру, її територіальних підсистем;

забезпечити організацію через засоби масової інформації (незалежно від форми власності) підготовки населення з основних питань цивільного захисту, навчання дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зокрема щодо запобігання травмуванню та загибелі людей.

Також Рада міністрів АР Крим, місцеві держадміністрації мають посилити контроль за підтриманням у належному технічному стані об`єктів підвищеної небезпеки, зокрема, залізничного транспорту, систем життєзабезпечення, та щоквартально інформувати РНБО про вжиті заходи.