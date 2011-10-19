Тимошенко вчора була на допиті

Юлію ТИМОШЕНКО вчора було допитано в присутності адвоката як обвинувачену в справі ЄЕСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

«Вчора був допит в присутності адвоката. Вона допитувалась в якості обвинуваченої», - сказав генпрокурор.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

У червні цього року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн. дол.

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.

11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році. Цей вирок викликав надзвичайний резонанс у світі. Заяви про його політичну мотивованість зробили представники більшості країн.

13 жовтня стало відомо, СБУ порушила щодо Ю.ТИМОШЕНКО ще одну кримінальну справу - за перекладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

За словами начальника Головного слідчого управління СБУ Івана ДЕРЕВ’ЯНКА, Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром України Павлом ЛАЗАРЕНКОМ скоїла замах на розтрату коштів держбюджету в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів зобов`язань ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Як сказав І.ДЕРЕВ’ЯНКО, 12 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлено звинувачення у скоєнні злочину згідно з ч. 2 ст. 15 (замах на скоєння злочину є завершеним, якщо особа виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було завершено з причин, не залежних від її волі) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони скоєні в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.

Натомість в уряді Російської Федерації були здивовані, що лист міністра оборони РФ було використано для порушення нової кримінальної справи щодо екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.