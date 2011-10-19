Водієві Луценка стаж зарахували вірно, але хто це зробив - незрозуміло

Свідок у справі екс-міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА Віталій ІЩЕНКО заявляє, що ніхто з присутніх на засіданні кадрової комісії не виступав проти зарахування водію екс-міністра Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ цивільного стажу роботи до міліцейського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ІЩЕНКО повідомив сьогодні під час допиту у Печерського райсуді Києва в ході розгляду справи Ю.ЛУЦЕНКА.

Він поінформував, що коли Ю.ЛУЦЕНКО був міністром внутрішніх справ, він працював співробітником Департаменту кримінальної міліції МВС та, зокрема, був секретарем кадрової комісії, яка, серед інших, розглядала питання робочого стажу Л.ПРИСТУПЛЮКА.

Відповідаючи на запитання прокурорів, В.ІЩЕНКО розповів, що на засіданні комісії було зачитано лист з проханням зарахувати Л.ПРИСТУПЛЮКУ до міліцейського стажу також стаж на цивільній роботі. «Ніхто з присутніх на засіданні комісії не був проти ухвалення цього рішення», - сказав В.ІЩЕНКО. За його словами, відповідно до своїх службових обов’язків він після цього підготував відповідний висновок, а згодом за вказівкою свого керівництва проект наказу з цього питання, який пізніше передав на реєстрацію.

Також під час допиту В.ІЩЕНКО зазначив, що тодішнього першого заступника міністра внутрішніх справ Михайла КЛЮЄВА, як і інших заступників міністра, на засіданні комісії не було. Крім того, за його словами, на засіданні не були присутні й безпосередні керівники Л.ПРИСТУПЛЮКА.

Довідка УНІАН. Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА, якого Генеральна прокуратура, серед іншого, обвинувачує у незаконному оформленні на роботу в міністерство свого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і у порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Раніше свідки у справі за цим епізодом заявляли, що порушень при працевлаштуванні Л.ПРИСТУПЛЮКА до МВС не було.